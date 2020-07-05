«Бавария» обновила рекорд победной серии в Германии

Накануневыиграла Кубок Германии, победив в финале(4:2).

Эта победа стала для мюнхенцев 17-й подряд во всех турнирах, при этом беспроигрышная серия достигла 26 игр. Эта виктория позволила «Баварии» обновить рекорд по длительности победной серии среди немецких клубов, сообщает Opta.

Стоит отметить, что предыдущий лучший показатель как раз принадлежал «Байеру»: в 1978 году леверкузенцы одержали 16 побед подряд, но во втором дивизионе.

Добавим, что «Бавария» в 20-й раз в своей истории победила в розыгрыше Кубка Германии. У ближайшего преследователя — «Вердера» — шесть таких успехов. 0