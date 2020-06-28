«Лацио» — «Фиорентина»: счет матча 2:1, обзор голов

Фрагмент матча
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В составе хозяев поля отличились Чиро Иммобиле и Луис Альберто.
За гостей забил Франк Рибери. В концовке встречи у «Фиорентины» с поля был удален Душан Влахович.
После этой победы «Лацио», идущий на втором месте в турнирной таблице, сократил отставание от «Ювентуса» до четырех очков.
«Фиорентина» проиграла впервые за последние пять туров, команда находится на 13-й строчке.
Серия А. 28-й тур
«Лацио» — «Фиорентина» — 2:1 (0:1)
Голы: Рибери, 25 (0:1). Иммобиле, 67 — с пенальти (1:1). Луис Альберто, 82 (2:1)«Лацио»: Стракоша, Ачерби, Баштуш (Раду, 46), Габаррон, Пароло, Луис Альберто (Д.Андерсон, 90+1), Милинкович-Савич, Лаццари (Лукаку, 81), Кайседо (Корреа, 68), Иммобиле, Хони (Марушич, 81)«Фиорентина»: Дронговски, Пеццела, Чеккерини (Венути, 75), Далберт (Игор, 46), Лирола, Миленкович, Рибери (Соттиль, 84), Бадель, Кастровилли, Геззаль, Кутроне (Влахович, 63)Предупреждения: Далберт, 5. Пароло, 7. Милинкович-Савич, 24. Миленкович, 32. Баштуш, 45. Хони, 55. Раду, 79Удаление: Влахович, 90+5