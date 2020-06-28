«Лацио» — «Фиорентина»: счет матча 2:1, обзор голов

Римский «Лацио» одержал домашнюю победу над «Фиорентиной» (2:1) в матче 28-го тура чемпионата Италии.

В составе хозяев поля отличились Чиро Иммобиле и Луис Альберто.

За гостей забил Франк Рибери. В концовке встречи у «Фиорентины» с поля был удален Душан Влахович.

После этой победы «Лацио», идущий на втором месте в турнирной таблице, сократил отставание от «Ювентуса» до четырех очков.

«Фиорентина» проиграла впервые за последние пять туров, команда находится на 13-й строчке.