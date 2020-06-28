«Атлетико» — «Алавес»: фрагмент матча 2:1, обзор голов

Мадридскийодолел(2:1) в домашнем матче 32-го тура чемпионата Испании.

Авторами мячей в составе победителей стали Сауль и Диего Коста. За гостей отличился Хоселу.

«Атлетико» одержал четвертую победу подряд и занимает третье место в таблице Примеры, команда отстает от лидирующей в таблице «Барселоны» на 11 очков.

«Алавес» расположился на 15-й строчке.