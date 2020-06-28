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    «Атлетико» обыграл «Алавес»

    «Атлетико» — «Алавес»: фрагмент матча 2:1, обзор голов

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    Мадридский «Атлетико» одолел «Алавес» (2:1) в домашнем матче 32-го тура чемпионата Испании.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Авторами мячей в составе победителей стали Сауль и Диего Коста. За гостей отличился Хоселу.

    «Атлетико» одержал четвертую победу подряд и занимает третье место в таблице Примеры, команда отстает от лидирующей в таблице «Барселоны» на 11 очков.

    «Алавес» расположился на 15-й строчке.

    Примера. 32-й тур
    «Атлетико» — «Алавес» — 2:1 (0:0)
    Голы: Сауль, 59 (1:0). Диегу Коста, 73 — с пенальти (2:0). Хоселу, 90+3 — с пенальти (2:1)«Атлетико»: Облак, Савич, Триппьер, Хименес, Лоди, Коке, Сауль, Партей, Мората (Льоренте, 57), Корреа (Диегу Коста, 57), Жоау Феликс (Феррейра-Карраско, 65)«Алавес»: Пачеко, Эли, Марин (де ла Фуэнте, 78), А.Б.Родригес, Агиррегабирия, Фейса, Понс (Риоха, 78), Махмуд, Алейш Видаль (Дуарте, 62), Мендес (Хоселу, 62), Берк (Камараса, 86)Предупреждения: Партей, 40. Понс, 45. Марин, 58. Савич, 75. Коке, 90+2
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