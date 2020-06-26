«Бетис» одержал минимальную победу над «Эспаньолом»

Марк Бартра
twitter.com/RealBetis
Хозяева поля одержали минимальную победу — 1:0.
Автором единственного гола на 48-й минуте стал Марк Бартра.
«Бетис» набрал 34 очка и занимает 14-е место в Примере. «Эспаньол» (24 очка) замыкает таблицу.
Примера, 31-й тур
Бетис — Эспаньол 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 — 48 Бартра«Бетис»: Роблес, Бартра, Манди, Феддаль, Эмерсон (Барраган, 83), Родригес, Гуардадо (Аленья, 90), Каналес, Педраса (Морено, 90), Фекир (Вильям Карвалью, 80), Иглесиас (Морон, 81)«Эспаньол»: Диего Лопес, Давид Лопес, Педроса, Налдо, Пипа (Виктор Гомес, 79), Рока, Итурраспе (У Лэй, 56), Дардер, Эмбарба (Меламед, 79), Кампусано (Мелендо, 56), Кальери (де Томас, 56)Предупреждения: Пипа (10), Родригес (28), Педроса (35), Педраса (69), Налдо (73), Иглесиас (76), Дардер (79), Эмерсон (82)