ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохаммед СалахНа расстоянии вытянутой руки. «Ливерпуль» практически стал чемпионом АПЛ
  • 15:44
    • «Оренбург» подтвердил заражение коронавирусом шести игроков
  • 19:17
    • «Спартак» интересуется форвардом «Тулузы»
  • 18:05
    • Защитник «Пари Сен-Жермен» перешел в дортмундскую «Боруссию»
  • 17:46
    • Бывший защитник «Барселоны» завершил карьеру
  • 17:27
    • В «Монако» обнаружен коронавирус, у Головина отрицательный тест
    Все новости спорта

    «Саутгемптон» — «Арсенал Лондон». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Саутгемптон — Арсенал Лондон. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (25.06.2020)

    Футбол АПЛ Футбол Англии Саутгемптон Арсенал Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В 20:00 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч «Саутгемптон» — «Арсенал Лондон».

  • 10 000
    • Фрибет новичкамИграть!

    Составы команд:

    «Саутгемптон»: Алекс Маккарти, Джек Стивенс, Райан Бертранд, Ян Беднарек, Yan Valery, Джеймс Уорд-Праус, Стюарт Армстронг, Нейтан Редмонд, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Дэнни Ингс, Майкл Обафеми.

    «Арсенал Лондон»: Дамиан Эмилиано Мартинес, Эктор Бельерин, Kieran Tierney, Rob Holding, Шкодран Мустафи, Даниель Себальос, Гранит Джака, Букайо Сака, Пьер-Эмерик Обамеянг, Николя Пепе, Эдвард Нкетиа.

    Предыдущий матч соперников: «Арсенал Лондон» — «Саутгемптон» 2:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Арсенал Лондон» со счетом 0:1. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • На расстоянии вытянутой руки. «Ливерпуль» практически стал чемпионом АПЛ
  • 13:30
    •
  • Прогноз
  • «Саутгемптон» — «Арсенал»
  • 1.64
  • Сегодня в 20:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Подпортят ли лондонцы нервы «Ман Сити»?
  • «Челси» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.62
    •
  • Будут ли у «канониров» проблемы на «Сент-Мэри»?
  • «Саутгемптон» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
  • По силам ли «Валенсии» крепкая команда из «Эйбара»?
  • «Эйбар» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 20 000 рублей на первый депозит Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Барселона» Футбол Примера. «Атлетико» выиграл у «Леванте», «Барса» одолела «Атлетик», «Реал» победил «Мальорку»Подробности матчей 31-го тура испанской Примеры 01:410
  • 14:59
    • «Локомотив»: в команде нет зараженных после матча с «Оренбургом»
  • 11:28
    • Семин считает, что Кикнадзе должен уйти из «Локомотива»
  • 09:09
    • Менеджер Хабиба оценил вероятность реванша с Макгрегором
    Рики Пуч Футбол Юный волшебник — решение проблем «Барселоны». Каталонцы с трудом обыграли «Атлетик»Рики Пуч стал одним из самых ярких игроков встречи, а победный гол на свой счет записал Иван Ракитич Вчера в 13:480
    3.38
  • Экспресс дня 25 июня
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 19:33
    • Названо место проведения женского ЧМ в 2023 году
  • 19:01
    • КДК РФС оштрафовал Азмуна и Жоау Мариу на 20 тысяч рублей
  • 18:51
    • «Спартак» продлил контракт с защитником
    Фил Фоден и Н'Голо Канте Футбол АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас», «МЮ» крупно обыграл «Шеффилд», «Ман Сити» в гостях у «Челси»Обзор матчей 31 тура АПЛ 00:220
  • 08:03
    • Президент «Лиона»: Роналду больше не выглядит одним из лучших
  • 18:38
    • «Ливерпуль» не стал продлевать контракт с защитником
  • 18:28
    • Футболисты тульского «Арсенала» сдали тесты на коронавирус
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.38
  • Экспресс дня 25 июня
  • Сегодня в 23:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Челси — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.64
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Эйбар — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.58
  • Прогноз на матч Брага — Гимарайнш
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Зенит — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Севилья — Вальядолид
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Ахмат — Сочи
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  4.33
  • Прогноз на матч Бетис — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие