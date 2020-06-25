Саутгемптон — Арсенал Лондон. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (25.06.2020)

Составы команд:
«Саутгемптон»: Алекс Маккарти, Джек Стивенс, Райан Бертранд, Ян Беднарек, Yan Valery, Джеймс Уорд-Праус, Стюарт Армстронг, Нейтан Редмонд, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Дэнни Ингс, Майкл Обафеми.
«Арсенал Лондон»: Дамиан Эмилиано Мартинес, Эктор Бельерин, Kieran Tierney, Rob Holding, Шкодран Мустафи, Даниель Себальос, Гранит Джака, Букайо Сака, Пьер-Эмерик Обамеянг, Николя Пепе, Эдвард Нкетиа.
Предыдущий матч соперников: «Арсенал Лондон» — «Саутгемптон» 2:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Арсенал Лондон» со счетом 0:1. 0