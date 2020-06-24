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    «Кайрат» в ближайшие дни объявит о переходе Вагнера Лава

    Футбол ЦСКА Трансферы
    Владелец «Кайрата» Кайрат Боранбаев рассказал, что клуб объявит о переходе форварда Вагнера Лава в ближайшие дни.

    Вагнер Лав
    Вагнер Лав

    «Вагнер Лав объявил о переходе в "Кайрат", но клуб молчит? Все просто: ему еще необходимо пройти медицинский осмотр. Сразу после его результатов мы обо всем официально объявим, это вопрос двух дней. Если все будет хорошо, то в воскресенье Вагнер должен прилететь в Алматы через Турцию», — цитирует Боранбаева Vesti.kz.

    «Условия у бразильца абсолютно адекватные, контракт краткосрочный. Больших затрат он нам не представит, тем более приходит свободным агентом. Второе — у нас есть опции в соглашении, предусматривающие разрыв договора без каких-либо обязательств на случай локдауна. Вдруг сезон не будет доигран? В общем, мы учли все.

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    • Мы проанализировали наши матчи в этом сезоне и пришли к выводу, что соперники часто играют против нас в максимально закрытый футбол, выстраивают глубокую оборону. И нам тяжело вскрыть такие "автобусы". Поэтому было принято решение подписать игрока атаки, умеющего вскрывать такую оборону за счет креативных действий», — также отметил Боранбаев.

    Напомним, ранее сорвался трансфер 36-летнего Вагнера Лава в ЦСКА. 0

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