Источник: Братья Березуцкие отказались возглавить ЦСКА

Руководствопредлагало одному из братьевстать исполняющим обязанности главного тренера, а другому — войти в тренерский штаб команды, однако получило отказ.

По информации Sport24, братья отказали руководству клуба, поскольку полагают, что не обладают опытом, необходимым для этой работы.

Напомним, что недавно Алексей и Василий Березуцкие получили тренерскую лицензию Pro, позволяющую возглавить клуб РПЛ.

В субботу, 20 июня, ЦСКА с разгромным счетом проиграл «Зениту» (0:4) в матче 23-го тура РПЛ. После этого появилась информация, что главный тренер команды Виктор Гончаренко подал в отставку.

Ранее ЦСКА объявил, что старший тренер Сергей Овчинников будет готовить команду к матчу 24-го тура РПЛ против «Динамо» в связи с плохим самочувствием Гончаренко. 0