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    Источник: Братья Березуцкие отказались возглавить ЦСКА

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    Руководство ЦСКА предлагало одному из братьев Березуцких стать исполняющим обязанности главного тренера, а другому — войти в тренерский штаб команды, однако получило отказ.

    Братья Березуцкие
    Братья Березуцкие

    По информации Sport24, братья отказали руководству клуба, поскольку полагают, что не обладают опытом, необходимым для этой работы.

    Напомним, что недавно Алексей и Василий Березуцкие получили тренерскую лицензию Pro, позволяющую возглавить клуб РПЛ.

    В субботу, 20 июня, ЦСКА с разгромным счетом проиграл «Зениту» (0:4) в матче 23-го тура РПЛ. После этого появилась информация, что главный тренер команды Виктор Гончаренко подал в отставку.

    Ранее ЦСКА объявил, что старший тренер Сергей Овчинников будет готовить команду к матчу 24-го тура РПЛ против «Динамо» в связи с плохим самочувствием Гончаренко. 0

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