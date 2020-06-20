Футбольная лига Франции официально презентовала логотип Лиги 1

Профессиональная футбольная лига Франции представила новые логотипы первого и второго дивизионов страны. Отметим, что у обеих лиг сменятся титульные спонсоры.

Кроме того, в Twitter был опубликован видеоролик, в котором показали обновленное оформление турнира, в том числе шрифты фамилий и номеров, которые будут использоваться на футболках команд.

Avec l’arrivée de nouveaux partenaires titres, la LFP lance aujourd’hui les nouvelles identités visuelles de la saison 2020/2021 des championnats professionnels.

Communiqué ➡ https://t.co/NraVf2BfDu pic.twitter.com/0f9mzXSlpQ — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) June 19, 2020

Добавим, что новый логотип Лиги 1 еще 9 июня был по ошибке показан «Амьеном». Комментируя решение Госсовета Франции о блокировке своего перевода в Лигу 2, клуб случайно опубликовал лого, которое еще не было официально презентовано.

Напомним, из-за пандемии коронавируса сезон-2019/2020 во французской Лиге 1 был завершен после 28-го тура. Чемпионом страны был признан «Пари Сен-Жермен».

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