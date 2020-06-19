«Ростов» выставил на матч с «Сочи» молодежный состав

Валерий Карпин
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Встреча пройдет на арене «Фишт» и начнется в 20:00 по московскому времени.
«Сочи»: Джанаев, Заика, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Бурмистров, Набиуллин, Мостовой, А. Заболотный, Кокорин.
Запасные: Н. Заболотный, Шакуро, Милютин, Полоз, Колдунов, Лагатор, Боковой, Имбула, Карапетян.
«Ростов»: Попов, Калистратов, Колотиевский, Гирнык, Горелов, Романов, Куприянов, Рогава, Хромов, Топурия, Абрамов.
Запасные: Лукьянов, Кочканян, Мамедов, Каштан, Ставцев, Комаров, Корниенко.
«Ростов» выставил на игру молодежный состав, поскольку вся основа села на карантин — у шести игроков был обнаружен коронавирус.