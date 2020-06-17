«Боруссия» на своем поле уступила «Майнцу»

«Боруссия» Д — «Майнц»
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В составе гостей забивали Йонатан Буркардт и Жан-Филипп Матетта, который реализовал пенальти.
«Боруссия» (66 очков) располагается на втором месте в Бундеслиге. «Майнц» (34 очка) идет пятнадцатым.
Бундеслига. 32-й тур
«Боруссия» Д — «Майнц» — 0:2 (0:1)
Голы: Буркардт, 33 (0:1). Матета, 49 — с пенальти (0:2)«Боруссия» Д: Бюрки, Хуммельс, Пищек (Шмельцер, 54), Хакими, Витсель, Эмре Джан, Азар, Рафаэл Геррейру (Шульц, 82), Брандт, Санчо (Морей, 77), Холанн«Майнц»: Мюллер, Кариколь (Брозински, 84), Ниакате, Сен Жюст, Латца, Баку, Кунде (Баррейро, 75), Боэтиус, Онисиво (Чи Дон Вон, 84), Матета (Солои, 75), Буркардт (Озтунали, 67)Предупреждения: Пищек, 19. Кариколь, 30. Хуммельс, 37. Эмре Джан, 54. Латца, 79. Рафаэл Геррейру, 79. Хакими, 81. Солои, 87. Витсель, 90