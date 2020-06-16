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    Марадона поздравил Мертенса, ставшего лучшим бомбардиром «Наполи»

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    Бывший нападающий «Наполи» Диего Марадона поздравил Дриса Мертенса, ставшего лучшим бомбардиром в истории неаполитанского клуба.

    Дрис Мертенс
    Дрис Мертенс

    В ответном матче 1/2 финала Кубка Италии с миланским «Интером» Мертенс забил гол, который для 33-летнего нападающего этот мяч стал 122-м в составе «Наполи».

    По этому показателю Мертенс обошел бывшего полузащитника клуба Марека Гамшика, на счету которого 121 гол. Третье место в списке лучших бомбардиров неаполитанцев занимает Марадона (115 мячей).

    «Я горжусь тобой, ты побил рекорд. Так "Наполи" становится сильнее с каждым днем.

    Хотелось бы, чтобы у нас была команда, превосходящая по силе команду моих времен, чтобы мы могли выиграть еще один чемпионат для жителей Неаполя», — сказал Марадона в своем видеообращении к Мертенсу.

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