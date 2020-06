Марадона поздравил Мертенса, ставшего лучшим бомбардиром «Наполи»

Бывший нападающий «Наполи»поздравил, ставшего лучшим бомбардиром в истории неаполитанского клуба.

В ответном матче 1/2 финала Кубка Италии с миланским «Интером» Мертенс забил гол, который для 33-летнего нападающего этот мяч стал 122-м в составе «Наполи».

По этому показателю Мертенс обошел бывшего полузащитника клуба Марека Гамшика, на счету которого 121 гол. Третье место в списке лучших бомбардиров неаполитанцев занимает Марадона (115 мячей).

«Я горжусь тобой, ты побил рекорд. Так "Наполи" становится сильнее с каждым днем.

Хотелось бы, чтобы у нас была команда, превосходящая по силе команду моих времен, чтобы мы могли выиграть еще один чемпионат для жителей Неаполя», — сказал Марадона в своем видеообращении к Мертенсу.

Thanks for your kind words! 💙 Forza Napoli Sempre pic.twitter.com/tlTBeI58oh