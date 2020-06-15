«Краснодар» продлил контракты с двумя футболистами

на своем официальном сайте объявил о подписании новых контрактов с нападающими вратарем

Голкипер Крицюк останется в распоряжении «быков» до окончания текущего сезона — контракт с ним пролонгирован до 31 июля 2020 года. Трудовое соглашение шведского форварда Берга продлено на год. Срок его действия теперь истекает 30 июня 2021 года.

29-летний Крицюк выступает за «Краснодар» с 2016 года. Он провел за «черно-зеленых» 72 матча, пропустив 63 гола.

33-летний Берг перебрался в «Краснодар» в 2019 году. В его активе 26 матчей и 6 забитых мячей.

⚡ С Маркусом Бергом и Станиславом Крицюком продлены трудовые соглашения.

Подробности 👇https://t.co/kmyBxE1C6D — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) June 15, 2020

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