СМИ: Ребров согласился возглавить «Фенербахче»

Главный тренер венгерского «Ференцвароша»согласился возглавить турецкий «Фенербахче», сообщает Fotospor

По данным источника, украинский специалист подпишет со стамбульским клубом контракт с зарплатой не более 1,2 млн евро в год.

На посту наставника «Фенербахче» Ребров может сменить Эрсуна Янала, который был уволен в марте.

Ребров выступал за «Фенербахче» на правах аренды из лондонского «Тоттенхэм» с 2002 по 2004 год.

45-летний специалист тренирует «Ференцварош» с 2018 года. В минувшем сезоне будапештский клуб под руководством украинского тренера стал чемпионом Венгрии.

В этом сезоне «Ференцварош», в 27 турах набрав 63 очка, возглавляет таблицу чемпионата Венгрии.

Ранее Ребров возглавлял киевское «Динамо» и «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии. 0