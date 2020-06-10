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    СМИ: Ребров согласился возглавить «Фенербахче»

    Футбол Фенербахче Ференцварош
    Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Сергей Ребров согласился возглавить турецкий «Фенербахче», сообщает Fotospor.

    Сергей Ребров
    Сергей Ребров

    По данным источника, украинский специалист подпишет со стамбульским клубом контракт с зарплатой не более 1,2 млн евро в год.

    На посту наставника «Фенербахче» Ребров может сменить Эрсуна Янала, который был уволен в марте.

    Ребров выступал за «Фенербахче» на правах аренды из лондонского «Тоттенхэм» с 2002 по 2004 год.

    45-летний специалист тренирует «Ференцварош» с 2018 года. В минувшем сезоне будапештский клуб под руководством украинского тренера стал чемпионом Венгрии.

    В этом сезоне «Ференцварош», в 27 турах набрав 63 очка, возглавляет таблицу чемпионата Венгрии.

    Ранее Ребров возглавлял киевское «Динамо» и «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии. 0

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