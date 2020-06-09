«Спартак» объявил об уходе Шишкина, Дьякова и еще семи игроков

Московскийсообщил, какие игроки покинули вторую и молодежные команды клуба.

«Совсем скоро "Спартак-2" и молодежный состав начнут подготовку к новому сезону. А пока мы хотим поблагодарить за игру и работу на тренировках игроков, которые покидают клуб.

Это воспитанник академии Петр Володкин и капитан дубля в завершенном сезоне Максим Калачевский, игроки молодежного состава Артем Горбулин, Никита Мирошниченко и Альберт Хабиров, а также опытные футболисты "Спартака-2" — Николай Тюнин, Виталий Дьяков и Роман Шишкин.

Не будет продлено соглашение и с португальским форвардом Идрисой Самбу. Мы еще раз всех благодарим и желаем успехов», — отмечено в сообщении клубной пресс-службы.

Дьяков и Шишкин провели по два матча за «Спартак-2». 0