«Спартак» объявил об уходе Шишкина, Дьякова и еще семи игроков

Роман Шишкин
globallookpress.com
«Совсем скоро "Спартак-2" и молодежный состав начнут подготовку к новому сезону. А пока мы хотим поблагодарить за игру и работу на тренировках игроков, которые покидают клуб.
Это воспитанник академии Петр Володкин и капитан дубля в завершенном сезоне Максим Калачевский, игроки молодежного состава Артем Горбулин, Никита Мирошниченко и Альберт Хабиров, а также опытные футболисты "Спартака-2" — Николай Тюнин, Виталий Дьяков и Роман Шишкин.
Не будет продлено соглашение и с португальским форвардом Идрисой Самбу. Мы еще раз всех благодарим и желаем успехов», — отмечено в сообщении клубной пресс-службы.
Дьяков и Шишкин провели по два матча за «Спартак-2». 0