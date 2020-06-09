«Саарбрюккен» — «Байер: счет матча 0:3, обзор голов

Леверкузенскийодержал гостевую победу над(3:0) в 1/2 финала Кубка Германии.

В составе победителей отличились Мусса Диаби (11-я минута), Лукас Аларио (19-я) и Карим Беллараби (58-я). Керем Демирбай отметился двумя результативными передачами.

Стоит отметить, что у представителя Бундеслиги было преимущество, поскольку сезон в четвертом по уровню немецком дивизионе региональной лиге был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Матч против «Байера» стал для «Саарбрюккена» первым с 7 марта.

«Байер» вышел в финал Кубка Германии впервые с 2009 года. Во втором полуфинале в среду 10 июня сыграют «Бавария» и франкфуртский «Айнтрахт». 0