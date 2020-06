«Хоффенхайм» расторг контракт с главным тренером

на своем официальном сайте объявил о расставании c главным тренером

Отметим, что стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

До окончания сезона «деревенскими» будет руководить команда тренеров в составе Маттиаса Калтенбаха, Михаэля Рехнера, Тимо Гросса, Марселя Раппа и Кая Хердлинга.

«Хоффенхайм» занимает седьмое место в Бундеслиге, имея в активе 43 очка в 30 матчах. В своем последнем матче команда сыграла вничью с «Фортуной» (2:2).

