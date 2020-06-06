ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп ГвардиолаАпелляция «МанСити» на санкции УЕФА. Что поставлено на карту?
  • 22:17
    • Стало известно место расположения «Бойцовского острова»
  • 21:25
    • Гол Джана принес дортмундской «Боруссии» победу над «Гертой»
  • 20:51
    • СМИ: «Барселона» выставит Дембеле на трансфер
  • 18:54
    • «Шахтер» удержал победу над «Десной», Марлос оформил дубль
  • 18:26
    • «Лейпциг» упустил победу над «Падерборном»
    Все новости спорта

    Худяков: С тем стадионом, который есть у «Тамбова», лицензию никто не даст

    Футбол Тамбов РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о причинах, по которым клуб РПЛ может сменить прописку и перебраться в Нижний Новгород.

    Павел Худяков
    Павел Худяков

    «Это нужно для того, чтобы сохранить клуб, чтобы ему дали лицензию. Потому что с тем стадионом, который у нас есть, нам лицензию никто не даст.

    Если не получится получить лицензию, то, конечно, будем рассматривать вариант, чтобы мы переехали туда, а клуб ФНЛ переехал к нам.

    Если переедем туда, конечно, придется менять название», — приводит слова Худякова «РИА Новости».

    Накануне в появилась информация, что «Тамбов» может переехать в Нижний Новгород на постоянной основе.

    Стадион «Спартак», на котором тамбовская команда проводит домашние матчи, не соответствует требованиям РПЛ и находится на реконструкции.

    В первой части нынешнего сезона клуб провел десять домашних встреч в Саранске, а после зимнего перерыва переехал в Нижний Новгород. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Карантин снят. Как РПЛ готовится к возобновлению сезона
  • 27/05/2020 в 03:05
    •
  • Прогноз
  • «Боавишта» — «Морейренсе»
  • 5.80
  • Сегодня в 23:15
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Поднимется ли «Боавишта» в верхнюю часть таблицы?
  • «Боавишта» — «Морейренсе». Прогноз и ставки
  • 5.80
    •
  • Чья безвыигрышная серия прервется?
  • «Унион» — «Шальке». Прогноз и ставки
  • 4.60
    •
  • «Вердеру» будет сложно набрать очки в игре с «волками»
  • «Вердер» — «Вольфсбург». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 2500 рублей на первый депозит Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Тренировочное поле в Швеции Футбол Изнурительная предсезонка. В Швеции готовятся к сезону почти шесть месяцевМестный чемпионат должен стартовать 14 июня Вчера в 12:540
  • 17:06
    • Вагнер Лав примет решение о будущем 8-9 июня
  • 15:12
    • Суарес готов сыграть против «Мальорки»
  • 14:11
    • «Рома» хочет продлить аренду Смоллинга
    Сергей Семак Футбол От теории к практике. Как РПЛ готовится к возобновлению сезонаИзучаем, как и насколько продвинулась РПЛ в подготовке возобновления чемпионата России 04/06/2020 в 22:050
  • Экспресс дня

  • «Унион» и «Шальке» огорчат друг друга?
  • 3.79
    •
  • 22:35
    • Игуаин рискует пропустить полуфинал Кубка Италии
  • 22:03
    • Один из лидеров «Наполи» отказался продлевать контракт с клубом
  • 21:52
    • Брестское «Динамо» забило шесть мячей «Минску»
    АПЛ вернется 17 июня Футбол От вылета до финансов: шесть проблем рестарта АПЛВ Англии остается целый ряд вопросов, которые еще предстоит решить перед возобновлением сезона 04/06/2020 в 16:130
  • 10:51
    • Мельгарехо вернулся в Парагвай и ищет новый клуб
  • 21:47
    • Тренер «Баварии»: Хорошо, что мы сначала уступали, а затем наверстали упущенное
  • 21:47
    • Мюллер установил новый рекорд Бундеслиги
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.80
  • Прогноз на матч Боавишта — Морейренсе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.76
  • Прогноз на матч Вердер — Вольфсбург
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Эрцгебирге Ауэ — Карлсруэ
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  4.40
  • Прогноз на матч Ганновер — Хайденхайм
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Штутгарт — Оснабрюк
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Витебск — БАТЭ
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  4.60
  • Прогноз на матч Унион — Шальке
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  3.79
  • Экспресс дня 7 июня
  • Завтра в 17:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Динамо К — Александрия
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч ЭБ/Стреймур — Скала
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч КИ Клаксвик — НСИ Рунавик
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч ИФ Фуглафьердур — АБ Аргир
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие