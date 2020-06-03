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    «Локомотив» приобрел пушку для ударов по воротам

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    «Локомотив» начал тренировки со специальной пушкой для ударов по воротам, сообщает sports.ru.

    Гильерме
    Гильерме

    Тренер вратарей московской команды Заур Хапов еще в декабре 2019 года говорил о планах купить такую пушку за 25 тысяч евро.

    «В Италии уже видел такую, а во время чемпионата мира присмотрелся к ней еще раз. У нас на базе жила сборная Ирана, они приехали с такой пушкой. Два дня изучал: она с любой силой и в любую точку бьет.

    Хочу, например, отработать, чтобы Гильерме дальней рукой мячи отбивал. Заряжаю ее в определенную точку — она туда бьет и бьет. Может закручивать вокруг манекена, тоже очень полезно.

    Я же не могу так все удары бить, как она. Да и никто не сможет. В общем, заказал — 25 тысяч евро стоит, Кикнадзе все подписал. На сборах в Марбелье уже должны ее использовать», — сказал тогда Хапов.

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