Нагельсманн: Мы ничего не можем поделать с желанием Вернера покинуть клуб

Главный тренерсчитает, что клуб ничего не может поделать с тем, чтохочет покинуть клуб. Напомним, что его хочет приобрести «Ливерпуль».

«Мы ничего не можем с этим поделать. Он знает, что у него есть в "Лейпциге", а также, что я думаю об этой ситуации. У него много возможностей для развития здесь. Не знаю, поможет ли это ему то, если я буду говорить ему об этом каждый день. Игрок должен чувствовать, что он может прогрессировать. Если он этого не почувствует, это не принесет пользы, даже если я продолжу уговаривать его остаться. В конце концов, это его жизнь, его карьера, он может решить это сам. Я не могу придумать ничего нового, чтобы сказать это Тимо», — приводит слова Нагельсманна Football Italia.

Тимо Вернер является лучшим бомбардиром клуба в нынешнем сезоне. Его переход в «Ливерпуль» очень вероятен, поскольку сам футболист хотел бы поработать под началом Юргена Клоппа. 0