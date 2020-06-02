ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиМесси прав: футбол никогда не станет прежним после коронавируса
  • 18:31
    • CAS рассмотрит апелляцию «Манчестер Сити» в июне
  • 17:58
    • РПЛ опубликовала календарь оставшихся туров сезона
  • 20:40
    • «Зенит» начал групповые тренировки
  • 18:58
    • Николич: Будет тяжело заслужить уважение болельщиков «Локо»
  • 18:44
    • СМИ: Cтерлинг готов перейти в «Реал»
    Все новости спорта

    Нагельсманн: Мы ничего не можем поделать с желанием Вернера покинуть клуб

    Футбол Бундеслига Футбол Германии РБ Лейпциг Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн считает, что клуб ничего не может поделать с тем, что Тимо Вернер хочет покинуть клуб. Напомним, что его хочет приобрести «Ливерпуль».

    Юлиан Нагельсманн и Тимо Вернер
    Юлиан Нагельсманн и Тимо Вернер

    «Мы ничего не можем с этим поделать. Он знает, что у него есть в "Лейпциге", а также, что я думаю об этой ситуации. У него много возможностей для развития здесь. Не знаю, поможет ли это ему то, если я буду говорить ему об этом каждый день. Игрок должен чувствовать, что он может прогрессировать. Если он этого не почувствует, это не принесет пользы, даже если я продолжу уговаривать его остаться. В конце концов, это его жизнь, его карьера, он может решить это сам. Я не могу придумать ничего нового, чтобы сказать это Тимо», — приводит слова Нагельсманна Football Italia.

    Тимо Вернер является лучшим бомбардиром клуба в нынешнем сезоне. Его переход в «Ливерпуль» очень вероятен, поскольку сам футболист хотел бы поработать под началом Юргена Клоппа. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Возвращение Бундеслиги. Насколько успешным оно вышло?
  • Вчера в 15:56
    •
  • Прогноз
  • «Вердер» — «Айнтрахт» Франкфурт
  • 1.81
  • Завтра в 21:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Вердер» продлить свою успешную серию?
  • «Вердер» — «Айнтрахт» Франкфурт. Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • «Славия» не должна столкнуться с проблемами
  • «Прибрам» — «Славия» Прага. Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Сможет ли «Динамо» Ческе-Будеевице прервать серию поражений?
  • «Динамо» Ческе-Будеевице — «Сигма» Оломоуц. Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 2500 рублей на первый депозит Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Федор Смолов Футбол Трансферный дайджест. 26 мая — 1 июняПродолжит ли форвард «Локо» зарубежный вояж, покинет ли «Реал» молодой хавбек, переберется ли нападающий «Челси» в Италию и другие трансферные новости последних дней Вчера в 22:570
  • 11:49
    • «Реал» будет доигрывать сезон на нейтральном стадионе
  • 21:55
    • Николич: В России сильный чемпионат, крепкие команды
  • 17:15
    • Финал Кубка России запланирован на 25 июля
    «Герта» празднует гол в ворота «Хоффенхайма» Футбол Возвращение Бундеслиги. Насколько успешным оно вышло?Не все разделяют радость в связи с возобновлением чемпионата Германии Вчера в 15:560
  • Экспресс дня

  • Продлит ли «Вердер» беспроигрышную серию?
  • 3.12
    •
  • 23:18
    • В Серии А могут сменить формат турнира со следующего сезона
  • 23:08
    • Лонгстафф может перейти в «Удинезе»
  • 22:38
    • Нагельсманн: Мы ничего не можем поделать с желанием Вернера покинуть клуб
    Дэвид Бекхэм Футбол Группа смерти соответствовала своему статусу. В 1998-м «МЮ» и «Барсе» пришлось разойтись миромНа старте еврокубкового сезона 1998/99 «МЮ» на «Олд Траффорд» принимал «Барселону» Вчера в 15:290
  • 16:31
    • Тер Штеген: Мой уход летом невозможен
  • 15:14
    • «Металлург» подписал Каблукова и Карпова
  • 14:55
    • Руководство «Оренбурга» предлагает футболистам пойти на значительное снижение зарплаты
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.77
  • Прогноз на матч Динамо Ческе-Будеевице — Сигма Оломоуц
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Словачко — Карвина
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Нымме Калью — Левадия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Баник Острава — Виктория Пльзень
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Ганновер — Динамо Дрезден
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Портимоненси — Жил Висенте
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Спарта Прага — Теплице
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Вердер — Айнтрахт Франкфурт
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  3.12
  • Экспресс дня 3 июня
  • Завтра в 21:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Ред Булл Зальцбург — Рапид
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Фамаликан — Порту
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие