Винисиус: Думаю, «Реал» был лучше «Барселоны» в обоих матчах Примеры

Форвардзаявил, что его команда была лучшев очных матчах Примеры.

«Был ли "Реал" лучше "Барселоны" в двух играх чемпионата Испании? Я снова посмотрел игры, и я так думаю. Думаю, что мы были лучше, чем они, в большем количестве аспектов. У нас были очень хорошие игры до сих пор, и мы должны восстановить нашу лучшую форму. Мы действительно жаждем вернуться, чтобы выиграть. Хотим выиграть чемпионат для наших болельщиков. Люди сильно пострадали, и мы хотим дать фанатам "Реала" что-то, что может поддержать в этой ситуации. Мы знаем, что победа в Примере не станет решением для больших трагедий, но это будет чем-то, над чем можно улыбаться, чем-то, чему можно радоваться», — цитирует игрока издание Marca.

Напомним, что в этом сезоне Примеры «Реал» ни разу не проиграл «каталонцам». Команды сыграли вничью 0:0 и одна игра осталась за «сливочными» (2:0). 0