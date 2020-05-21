«Неман» — «Торпедо-БелАЗ»: счет матча 3:1, обзор голов

Гродненскийодержал домашнюю победу над жодинским(3:1) в матче десятого тура чемпионата Белоруссии.

Счет в матче уже на 10-й минуте открыли гости после гола украинца Дмитрия Юсова. Перед перерывом форвард Глеб Рассадкин забил ответный мяч.

Во втором тайме полузащитник Валерий Жуковский и серб Зоран Марушич принесли «Неману» третью победу в сезоне.

«Торпедо-БелАЗ» остался на втором месте с отставанием в четыре очка от лидирующего БАТЭ. «Неман» набрал 11 очков и поднялся на 11-е место.

В следующих матчах 29 мая «Торпедо-БелАЗ» примет «Смолевичи», а «Неман» сыграет в гостях с «Городеей».