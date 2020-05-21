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    «Неман» победил «Торпедо-БелАЗ»

    «Неман» — «Торпедо-БелАЗ»: счет матча 3:1, обзор голов

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    Гродненский «Неман» одержал домашнюю победу над жодинским «Торпедо-БелАЗ» (3:1) в матче десятого тура чемпионата Белоруссии.

    «Неман»
    «Неман»

    Счет в матче уже на 10-й минуте открыли гости после гола украинца Дмитрия Юсова. Перед перерывом форвард Глеб Рассадкин забил ответный мяч.

    Во втором тайме полузащитник Валерий Жуковский и серб Зоран Марушич принесли «Неману» третью победу в сезоне.

    «Торпедо-БелАЗ» остался на втором месте с отставанием в четыре очка от лидирующего БАТЭ. «Неман» набрал 11 очков и поднялся на 11-е место.

    В следующих матчах 29 мая «Торпедо-БелАЗ» примет «Смолевичи», а «Неман» сыграет в гостях с «Городеей».

    Чемпионат Белоруссии. 10-й тур
    «Неман» — «Торпедо-БелАЗ» — 3:1 (1:1)
    Голы: Юсов, 10 (0:1). Рассадкин, 43 (1:1). Жуковский, 70 — с пенальти (2:1). Марушич, 89 (3:1)«Неман»: Дударь, Васильев, Стойкович, Забелин, Слабашевич, Жуковский (Вегеря, 72), Легчилин, Якимов, Марушич, Рассадкин (Яблонский, 59), Кадимян (Лешко, 86)«Торпедо-БелАЗ»: Сямук, Устинов, Яшин, Алисейко, Степанов, Юсов (Журневич, 60), Капленко, Николаевич (Антилевский, 46), Габриэл Рамос, Липе Велозу, Горбачик (Леонович, 83)Предупреждения: Якимов, 53. Васильев, 76. Кадимян, 80. Липе Велозу, 81. Вегеря, 81
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