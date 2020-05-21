«Неман» — «Торпедо-БелАЗ»: счет матча 3:1, обзор голов

Счет в матче уже на 10-й минуте открыли гости после гола украинца Дмитрия Юсова. Перед перерывом форвард Глеб Рассадкин забил ответный мяч.
Во втором тайме полузащитник Валерий Жуковский и серб Зоран Марушич принесли «Неману» третью победу в сезоне.
«Торпедо-БелАЗ» остался на втором месте с отставанием в четыре очка от лидирующего БАТЭ. «Неман» набрал 11 очков и поднялся на 11-е место.
В следующих матчах 29 мая «Торпедо-БелАЗ» примет «Смолевичи», а «Неман» сыграет в гостях с «Городеей».
Чемпионат Белоруссии. 10-й тур
«Неман» — «Торпедо-БелАЗ» — 3:1 (1:1)
Голы: Юсов, 10 (0:1). Рассадкин, 43 (1:1). Жуковский, 70 — с пенальти (2:1). Марушич, 89 (3:1)«Неман»: Дударь, Васильев, Стойкович, Забелин, Слабашевич, Жуковский (Вегеря, 72), Легчилин, Якимов, Марушич, Рассадкин (Яблонский, 59), Кадимян (Лешко, 86)«Торпедо-БелАЗ»: Сямук, Устинов, Яшин, Алисейко, Степанов, Юсов (Журневич, 60), Капленко, Николаевич (Антилевский, 46), Габриэл Рамос, Липе Велозу, Горбачик (Леонович, 83)Предупреждения: Якимов, 53. Васильев, 76. Кадимян, 80. Липе Велозу, 81. Вегеря, 81