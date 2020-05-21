Себальос намерен вернуться в «Реал» после аренды

Полузащитник «Реала»планирует вернуться в мадридский клуб по окончании аренды в «Арсенале».

Контракт испанца с «канонирами» рассчитан до 30 июня.

«Я игрок мадридского "Реала". Любой футболист в мире хотел бы играть за "Реал". У меня контракт с клубом на три года, и я счастлив.

Это идеальная команда для достижения успеха. Сейчас я чувствую, что я готов к любым сложностям, которые могут возникнуть на моем пути», — цитирует Себальоса Mirror.

В нынешнем сезоне Себальос провел 24 матча во всех турнирах на клубном уровне, стал автором 1 забитого мяча и отдал 2 результативные передачи. 0