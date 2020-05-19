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    Агент Коутиньо: Филиппе очень счастлив в Мюнхене

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    Агент полузащитника «Баварии» Фелипе Коутиньо Киа Джурабчиан рассказал о планах футболиста на будущее. Они пока не решили, перейдет ли игрок в «Баварию» на полноценной основе.

    Фелипе Коутиньо
    Фелипе Коутиньо

    «Решение еще не принято. Я уже говорил, что во время этого периода неопределенности мы не обсуждали трансферы или планы на будущее и не будем этого делать.

    Филиппе очень счастлив в Мюнхене. Ему нравится клуб, высокий уровень профессионализма в команде. Самое важное для него — сконцентрироваться на быстром восстановлении и начать помогать "Баварии" на поле как можно скорее.

    Потом посмотрим, как будет развиваться ситуация», — цитирует агента журналист Sport1 Флориан Плеттенберг. 0

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