Агент Коутиньо: Филиппе очень счастлив в Мюнхене

Агент полузащитникарассказал о планах футболиста на будущее. Они пока не решили, перейдет ли игрок в «Баварию» на полноценной основе.

«Решение еще не принято. Я уже говорил, что во время этого периода неопределенности мы не обсуждали трансферы или планы на будущее и не будем этого делать.

Филиппе очень счастлив в Мюнхене. Ему нравится клуб, высокий уровень профессионализма в команде. Самое важное для него — сконцентрироваться на быстром восстановлении и начать помогать "Баварии" на поле как можно скорее.

Потом посмотрим, как будет развиваться ситуация», — цитирует агента журналист Sport1 Флориан Плеттенберг. 0