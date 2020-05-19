Агент Коутиньо: Филиппе очень счастлив в Мюнхене

Фелипе Коутиньо
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«Решение еще не принято. Я уже говорил, что во время этого периода неопределенности мы не обсуждали трансферы или планы на будущее и не будем этого делать.
Филиппе очень счастлив в Мюнхене. Ему нравится клуб, высокий уровень профессионализма в команде. Самое важное для него — сконцентрироваться на быстром восстановлении и начать помогать "Баварии" на поле как можно скорее.
Потом посмотрим, как будет развиваться ситуация», — цитирует агента журналист Sport1 Флориан Плеттенберг. 0