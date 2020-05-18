Понсе: Читал об иске по моему трансферу, но я игрок «Спартака» и полностью уверен в солидности клуба

Нападающий «Спартака»прокомментировал искпо поводу его трансфера из

«Из "Ньюэллса" никто не связывался ни со мной, ни с моим отцом, который является моим агентом. Я читал об иске в CAS в новостях, знаю, что аргентинский клуб на что-то претендует.

Но я игрок "Спартака" и полностью уверен в серьезности и солидности клуба, за который выступаю. Делаю свою работу, чтобы помочь моей нынешней команде, а остальные дела меня вообще не касаются», — цитирует Понсе Sport24.ru.

В начале мая «Ньюэллс Олд Бойз» сообщил, что обратился в ФИФА с требованием расследовать оформление трансфера нападающего из «Ромы» в московский «Спартак».

В августе 2015 года «Рома» приобрела нападающего за 4,2 млн евро. По договору с итальянцами «Ньюэллс Олд Бойз» должны были получить 40% от перепродажи Эсекьеля в другую команду.

В июле прошлого года нападающий перешел в «Спартак» за три миллиона евро, однако «Рома» оформила эту сделку таким образом, чтобы не платить аргентинцам.

Вместе с трансфером Понсе московский клуб параллельно подписал из «Ромы» 21-летнего вратаря Андреа Романьоли примерно за 2-2,5 млн евро при том, что его его трансферная стоимость на тот момент оценивалась Transfermarkt в 25 тысяч евро.

В заявлении «Ньюэллс Олд Бойз» отмечается, что «Рома» осуществила трансфер Романьоли в «Спартак», чтобы не выплачивать полную комиссию за Понсе, снизив таким способом полученную сумму за нападающего. 0