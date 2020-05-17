Флик: «Бавария» одержала заслуженную трудовую победу

Главный тренер мюнхенской «Баварии»прокомментировал результат матча против

В первом матче после рестарта чемпионата бундеслиги в гостях обыграла «Унион Берлин» со счетом 2:0, одержав пятую победу подряд.

«Это была заслуженная трудовая победа. Я должен поблагодарить свою команду за то, как она провела эти 90 минут.

Наверное, вы уже слышали, что я говорил футболистам о том, что самое главное отыграть "на ноль". В итоге я доволен результатом», — цитирует Флика официальный сайт «Баварии».

«Бавария» продолжает лидировать в чемпионате бундеслиги, набрав 58 очков. У ближайшего преследователя дортмундской «Боруссии» 54.

Свой следующий матч команда Флика проведет в субботу 23 мая на своем поле против франкфуртского «Айнтрахта». 0