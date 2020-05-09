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    Эмери: Однажды «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов

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    Бывший главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери высказался о перспективах форварда Килиана Мбаппе стать следующим обладателем «Золотого мяча», а также оценил шансы парижского клуба выиграть Лигу чемпионов.

    Унаи Эмери
    Унаи Эмери

    «Не знаю, будет ли это Мбаппе. Килиан с учетом возраста, способностей и таланта может достичь такого уровня, но не хочу утверждать столь категорично.

    Что касается "ПСЖ" и Лиги чемпионов. Конечно, это возможно. Мне повезло тренировать команду в течение двух лет, и как-то мы были близки к выходу в 1/4 финала, но время было не на нашей стороне.

    У "ПСЖ" есть план — добиться чего-то важного в Лиге чемпионов. Настанет день, когда клуб станет чемпионом Европы.

    Кроме того, клубом управляет очень умный президент [Нассер Аль-Хелайфи], у которого есть четкое видение развития "ПСЖ".

    Рекомендовал бы тренерам по возможности ехать туда. Я хотел бы, чтобы испанский тренер пошел туда и преуспел», — сказал Эмери As. 0

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