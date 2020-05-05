Президент «Лацио»: В футболе работают повара, официанты, водители, а СМИ называют нас жадными людьми

Президентсчитает, что возобновление сезона необходимо. Футбол даст средства к существованию многим людям.

«Здоровье — это первичное благо, гарантированное Конституцией, поэтому оно должно не только сохраняться, но и охраняться и защищаться любой ценой.

Но как мужчина, как отец, как президент футбольного клуба я ставлю проблему. Она заключается в следующем: возобновление турниров позволит многим семьям получить средства к существованию.

В футболе трудятся рабочие со складов, физиотерапевты, повара, официанты, водители и служащие. А СМИ заклеймили футбольную сферу как горстку жадных до денег людей.

Ради своего сына, ради ваших детей, ради всех нас я желаю, чтобы этот период поскорее миновал. Хочу, чтобы мы со всеми все предосторожности, которые мы хотим и должны соблюдать, вернулись и нашли себя все вместе», — цитирует Лотито сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. 0