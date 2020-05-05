КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед СалахДолжен ли «Ливерпуль» продавать Салаха?
  • 14:10
    • Бундеслига может возобновиться 15 мая
  • 10:42
    • Турнир UFC 251 в Австралии перенесен
  • 09:39
    • РПЛ опережает топ-чемпионаты по игровому времени для молодых игроков
  • 07:17
    • «Рейнджерсу» посоветовали подписать Дзюбу
  • 07:01
    • Смолов прилетел в Испанию
    Все новости спорта

    Президент «Лацио»: В футболе работают повара, официанты, водители, а СМИ называют нас жадными людьми

    Футбол Коронавирус в спорте Серия A Футбол Италии Лацио Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Президент «Лацио» Клаудио Лотито считает, что возобновление сезона необходимо. Футбол даст средства к существованию многим людям.

    Клаудио Лотито
    Клаудио Лотито

    «Здоровье — это первичное благо, гарантированное Конституцией, поэтому оно должно не только сохраняться, но и охраняться и защищаться любой ценой.

    Но как мужчина, как отец, как президент футбольного клуба я ставлю проблему. Она заключается в следующем: возобновление турниров позволит многим семьям получить средства к существованию.

    В футболе трудятся рабочие со складов, физиотерапевты, повара, официанты, водители и служащие. А СМИ заклеймили футбольную сферу как горстку жадных до денег людей.

    Ради своего сына, ради ваших детей, ради всех нас я желаю, чтобы этот период поскорее миновал. Хочу, чтобы мы со всеми все предосторожности, которые мы хотим и должны соблюдать, вернулись и нашли себя все вместе», — цитирует Лотито сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Коронавирус требует компромиссов. Футбол не может ждать вечно
  • Вчера в 14:58
    •
  • Прогноз
  • «Ахал» — «Энергетик»
  • 1.68
  • Сегодня в 16:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ахал» будет играть на победу
  • «Ахал» — «Энергетик». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • Heretics и NiP проведут напряженный поединок
  • Heretics — Ninjas in Pyjamas. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Ахал» не отдаст первую строку?
  • Ординар дня 5 мая. Прогноз и ставки
  • 1.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Балотелли не заиграл в топ-клубах и сейчас выступает в «Брешии» Футбол Топ-10 трансферов, которые хотелось видеть успешными...но которые, к сожалению, не удались Вчера в 03:120
  • 13:43
    • Мбаппе продлит контракт с ПСЖ, если в нем будет пункт о переходе в «Реал»
  • 13:30
    • В АПЛ рассматривают вариант с уменьшением игрового времени
  • 09:54
    • Де Брейне обсудит с «Ман Сити» новый контракт
    Уле Гуннар Сульшер Футбол Не испугались самих «дьяволов». В 1998-м шедевр Трезеге выбил «МЮ» из 1/4 Лиги чемпионовБолее 20 лет назад «Монако» со своим молодняком был способен на многое в еврокубках Вчера в 14:510
  • Экспресс дня

  • «Ахал» не отдаст первую строку?
  • 1.50
    •
  • 15:05
    • Парти хочет покинуть «Атлетико» и перейти в «Арсенал»
  • 14:49
    • Клопп: Санчо и Мбаппе? Я доволен нынешним подбором игроков
  • 14:44
    • «Ювентус» готов продать Рэмси за 30 млн евро
    Хаким Зиеш Футбол Нет времени прощаться. 5 игроков, для которых сезон уже завершился сменой клубаРассказываем об игроках, которые уже успели завершить сезон и перебраться в новый клуб Вчера в 02:050
  • 14:04
    • Президент «Лацио»: В футболе работают повара, официанты, водители, а СМИ называют нас жадными людьми
  • 12:50
    • СМИ: Ибрагимович готов вернуться в «Милан»
  • 12:36
    • «Бавария» может продлить аренду Перишича
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.68
  • Прогноз на матч Ахал — Энергетик
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Team Spirit — Team Unique
  • Прочие
  • Сегодня в 16:00
    •  1.50
  • Ординар дня 5 мая
  • Сегодня в 16:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Heretics — Ninjas in Pyjamas
  • Прочие
  • Сегодня в 23:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Фергюсон — Гэйджи
  • Прочие
  • 09/05/2020 в 00:01
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие