«Ислочь» — «Витебск»: счет матча 2:0, обзор голов

На 38-й минуте хозяев вперед вывел Дмитрий Комаровский, реализовавший пенальти. Во втором тайме преимущество «Ислочи» увеличил Момо Янсане.
После этой победы команда Виталия Жуковского поднялась на второе место с 12 очками. «Витебск» идет пятым с 10 очками.
В следующем туре «Ислочь» отправится в гости к «Шахтеру», а команда Сергея Ясинского примет «Славию». Оба матча состоятся 9 мая.
Чемпионат Белоруссии. 6-й тур
«Ислочь» — «Витебск» — 2:0 (1:0)
Голы: Комаровский, 37 — с пенальти (1:0). Янсане, 55 (2:0)«Ислочь»: Хаткевич, Концевой, Карпович, Рыбак, Стефен, Патоцкий (Краснов, 90), Цвейба, Комаровский, Януш (Холодинский, 79), Макась, Янсане (Папуш, 88)«Витебск»: Сороко, Чалов, Клопоцкий, Скитов, Назаренко, Каленчук, Вандерсон, Гуренко, Николаэску (Волков, 56), Кариока (Теверов, 73), Матвеенко (Дробыш, 87)Предупреждения: Патоцкий, 7. Скитов, 37