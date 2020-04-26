«Ислочь» — «Витебск»: счет матча 2:0, обзор голов

В матче 6-го тура чемпионата Белоруссииодержала домашнюю победу надсо счетом 2:0.

На 38-й минуте хозяев вперед вывел Дмитрий Комаровский, реализовавший пенальти. Во втором тайме преимущество «Ислочи» увеличил Момо Янсане.

После этой победы команда Виталия Жуковского поднялась на второе место с 12 очками. «Витебск» идет пятым с 10 очками.

В следующем туре «Ислочь» отправится в гости к «Шахтеру», а команда Сергея Ясинского примет «Славию». Оба матча состоятся 9 мая.