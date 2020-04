Ибрагимович сыграет за «Хаммарбю» в товарищеском матче

Нападающийпримет участие в товарищеском матче, совладельцем которого является.

«Хотите увидеть, как я творю магию? Смотрите на меня в действии с "Хаммарбю" в пятницу», — написал Ибрагимович в Twitter.

Во время паузы в Серии А из-за коронавируса 38-летний швед вернулся на родину, где поддерживает форму в стокгольмском клубе.

Товарищеская игра пройдет 24 апреля, где помимо футболистов «Хаммарбю» поучаствуют игроки еще двух местных клубов. Все футболисты будут разделены на две команды.

Want to see me do magic? Watch me in action with @Hammarbyfotboll live and free on https://t.co/YBNbfkMGC9 tomorrow Friday at 10.00 CET. pic.twitter.com/o47GEtVGEU