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    Гамула: У белорусов интересный и напряженный чемпионат, не надо быть скептиком

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    Бывший главный тренер «Ростова» Игорь Гамула поделился мнением об уровне чемпионата Белоруссии.

    Игорь Гамула
    Игорь Гамула

    «Без футбола тяжело, но смотрим чемпионат Белоруссии. Наверное, презрительно об уровне белорусского футбола пишут сильные специалисты, которые разбираются.

    Для болельщиков это нормальный чемпионат, я не говорю, что его надо смотреть как эксперты и специалисты, которые должны досконально изучать игру.

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    Нужно получать удовольствие от футбола, радоваться, что хоть какая-то игра есть. У белорусов интересный и напряженный чемпионат, не надо быть скептиком и говорить, что там всё слабо», — передает слова Гамулы «Р-Спорт».

    Из-за пандемии коронавируса в Европе приостановлены все национальные чемпионаты, кроме белорусского, матчи которого транслирует «Матч ТВ». 0

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