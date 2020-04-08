«Ахмат» планирует возобновить тренировки не раньше 4 мая

Генеральный директорзаявил, что игроки грозненского клуба вернутся к тренировкам не раньше 4 мая.

Ориентировочная дата возобновления тренировок назначена, пока это 4 мая. Дальше будем созваниваться и решать, стоит нам возвращаться или нет. Будем смотреть на обстановку и координировать действия«, — цитирует Айдамиров ТАСС.

Ранее представитель руководства клуба из столицы Чеченской Республики заявлял, что футболисты приступят к тренировкам только после рекомендации регионального правительства.

Из-за распространения коронавируса чемпионат России приостановлен до 31 мая. На данный момент команды сыграли по 22 матча из 30. 0