«Ахмат» планирует возобновить тренировки не раньше 4 мая
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Ориентировочная дата возобновления тренировок назначена, пока это 4 мая. Дальше будем созваниваться и решать, стоит нам возвращаться или нет. Будем смотреть на обстановку и координировать действия«, — цитирует Айдамиров ТАСС.
Ранее представитель руководства клуба из столицы Чеченской Республики заявлял, что футболисты приступят к тренировкам только после рекомендации регионального правительства.
Из-за распространения коронавируса чемпионат России приостановлен до 31 мая. На данный момент команды сыграли по 22 матча из 30. 0