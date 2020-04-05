Тарасов: Маску не надеваю, не верю, что она может спасти

Полузащитник «Рубина»рассказал, как живет во время самоизоляции, связанной с пандемией коронавируса, и своем восстановлении после перелома ноги.

«Максимум куда выхожу — это магазин. Раз в неделю выезжаю, и все. И то народу очень мало, магазин поблизости есть, быстренько все куплю — и обратно.

Маску не надеваю. Перчатки только, которые в магазине лежат. Сказали, что маски — ерунда, и я этого придерживаюсь. Я тоже не верю, что она может спасти. Если суждено, то суждено уже.

Гречку так и так в семье моей все любят. Ели ее до вируса, и сейчас это не открытие для нас, всегда ее ели. В магазинах все есть. Не знаю, почему такая паника была изначально.

Я специально, когда начались все эти разговоры, что ничего нет в магазинах, сам лично поехал, посмотрел: все было кроме гречки в какой-то период, а так все купил, что нужно и необходимо.

Нога нормально. Костыли убрал в сторону, уже дней пять без них хожу. Еще прихрамываю, чуть-чуть опухшая нога, но ничего. Упражнения все знаю, какие делать, и сам индивидуально занимаюсь.

Мне сроки поставили три месяца. Месяц прошел, 27 апреля будет второй месяц, значит, в мае, 27-го, может быть, раньше.

Мне кажется, я единственный футболист или спортсмен вообще, которому на пользу пошло все, что происходит сейчас в мире.

Совпало с моим периодом, потому что я был очень расстроен и подавлен, только вылечился, набрал форму — и опять травма.

Потому происходит вся эта ситуация в мире, чемпионаты закрыли, чемпионат Европы переносят. Многие друзья смеялись: Ты единственный футболист, который радуется этой ситуации», — цитирует Тарасова Sport24. 0