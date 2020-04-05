Фалькао не согласен на урезание зарплаты из-за коронавируса

Радамель Фалькао
globallookpress.com
По сведениям источника, 34-летний колумбиец не согласен на урезание зарплаты из-за пандемии коронавируса и хочет покинуть турецкий клуб.
Представители «Аль-Садда» уже провели встречу с игроком, который в случае перехода будет получать 10 млн евро в год.
Напомним, что главным тренером «Аль-Садда» является экс-полузащитник «Барселоны» Хави.
В текущем сезоне Фалькао провел за 14 матчей в чемпионате Турции, в которых забил 9 голов и сделал результативную передачу. 0