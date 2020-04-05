Фалькао не согласен на урезание зарплаты из-за коронавируса

Нападающий «Галатасарая»может перейти в катарский, сообщает Ajansspor.

По сведениям источника, 34-летний колумбиец не согласен на урезание зарплаты из-за пандемии коронавируса и хочет покинуть турецкий клуб.

Представители «Аль-Садда» уже провели встречу с игроком, который в случае перехода будет получать 10 млн евро в год.

Напомним, что главным тренером «Аль-Садда» является экс-полузащитник «Барселоны» Хави.

В текущем сезоне Фалькао провел за 14 матчей в чемпионате Турции, в которых забил 9 голов и сделал результативную передачу. 0