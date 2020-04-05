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    Фалькао не согласен на урезание зарплаты из-за коронавируса

    Футбол ГалатасарайКоронавирус в спорте Трансферы
    Нападающий «Галатасарая» Радамель Фалькао может перейти в катарский «Аль-Садд», сообщает Ajansspor.

    Радамель Фалькао
    Радамель Фалькао

    По сведениям источника, 34-летний колумбиец не согласен на урезание зарплаты из-за пандемии коронавируса и хочет покинуть турецкий клуб.

    Представители «Аль-Садда» уже провели встречу с игроком, который в случае перехода будет получать 10 млн евро в год.

    Напомним, что главным тренером «Аль-Садда» является экс-полузащитник «Барселоны» Хави.

    В текущем сезоне Фалькао провел за 14 матчей в чемпионате Турции, в которых забил 9 голов и сделал результативную передачу. 0

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