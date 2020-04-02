Геркус рассказал, как «Локомотив» пытался подписать Дзюбу

Бывший гендиректоррассказал о несостоявшемся трансфереиз

«Дзюбу Семин тоже хотел. Его, кстати, "зарубил" совет директоров. Мы с Семиным были за, остальные — против. Многих смущало, что он на тот момент поругался с Черчесовым. Поэтому я рванул за Эдером, но вариант с Дзюбой тоже держал в голове, вел переговоры, игрок был согласен, "Зенит" тоже. В один момент вообще предложил взять их двоих, получил отказ. Хорошо хоть Эдер не соскользнул», — сказал Геркус в интервью «Чемпионату».

Геркус также рассказал о других несостоявшихся трансферах клуба:

«Семин был не против варианта с Набабкиным, с ЦСКА не договорились. Был еще вариант с Новосельцевым, но он не прошел медосмотр. Понятное дело, хотел Еременко. Обратился по нему заранее — примерно за год. Я ему ответил: Давайте ближе к делу поглядим». 0