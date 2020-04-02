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    Тульский «Арсенал» предложит игрокам сократить зарплаты

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    Тульский «Арсенал» может сократить зарплаты футболистов команды до 30 процентов в связи с карантином.

    Гурам Аджоев
    Гурам Аджоев

    Об этом сообщил руководитель клуба Гурам Аджоев.

    «Все должны сейчас экономить деньги, потому что все очень сложно. Я уже дал команду генеральному и спортивному директорам, чтобы обсудили с футболистами сокращение зарплат до 30 процентов, пока мы не играем. Неправильно будет сокращать всем на одинаковый процент, ведь кого-то зарплаты выше, у кого-то ниже», — сказал Аджоев «Спорт-Экспрессу».

    По словам Аджоева, сэкономленные деньги пойдут на зарплату сотрудникам клуба:

    «Все футболисты должны участвовать в жизни клуба. Сокращения мы делаем ради всех работников "Арсенала", ведь сэкономленные деньги направим, чтобы продолжать выплачивать зарплату нашему персоналу. До конца сезона осталось несколько месяцев, и я думаю, все игроки понимают сложное положение и, надеюсь, пойдут навстречу. С иностранцами мы договорились, когда валюта подскочила, и все они дали добро на то, чтобы зафиксировать курс. В нынешней ситуации больше страдают клубы, у кого большие зарплаты. "Барселона" сразу пошла на такие меры». 0

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