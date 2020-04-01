«Крылья Советов» отреагировали на слухи о возможной ликвидации клуба

Самарскиеотреагировали на появившиеся слухи о возможной ликвидации клуба.

В клубе, выступающем в Премьер-лиге, подчеркнули, что никаких оснований для ликвидации нет.

«В ряде СМИ появилась информация о том, что по итогам проверки Счетной палаты Самарской области в ближайшее время клуб будет ликвидирован. Это не соответствует действительности. Счетная палата проводила проверку "Крыльев" за период с 2017 до начала 2019 года.

Выявленные нарушения относятся к периоду прошлых лет. Люди, допустившие данные нарушения, больше в "Крыльях" не работают. Подобных нарушений в 2019 году клуб не допускал, что подтверждается в том числе и материалами проверки счетной палаты. За 2019 год "Крылья" ликвидировали задолженности по заработной плате перед персоналом и спортсменами, урегулировали претензии от поставщиков и провели работу по реструктуризации кредитов, полученных клубом в предыдущие годы.

Стоимость чистых активов в 2019 году также выросла на 155,5 млн рублей. На сегодня никаких исков о банкротстве или ликвидации "Крыльев Советов" нет, для этого нет никаких оснований.

Несмотря на то, что сегодня 1 апреля, считаем, что СМИ нужно профессиональнее относиться к своей работе и тщательно проверять публикуемую информацию. Если это была попытка пошутить, то она получилась очень неудачной», — говорится в заявлении на официальном сайте. 0