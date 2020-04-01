КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Стадион «Шальке» за решеткойВ ожидании возвращения. Когда европейский футбол выйдет из карантина?
  • 19:47
    • РФС продлил перерыв в сезоне до 31 мая
  • 22:53
    • «Крылья Советов» отреагировали на слухи о возможной ликвидации клуба
  • 22:35
    • Нурмагомедов заявил об отмене боя с Фергюсоном
  • 21:35
    • УЕФА перенес на год молодежный Евро и женский чемпионат Европы
  • 20:57
    • Прядкин: Не планируем досрочно завершать чемпионат на данный момент
    Все новости спорта

    «Крылья Советов» отреагировали на слухи о возможной ликвидации клуба

    Футбол Крылья Советов РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Самарские «Крылья Советов» отреагировали на появившиеся слухи о возможной ликвидации клуба.

    Футболисты «Крыльев Советов»
    Футболисты «Крыльев Советов»

    В клубе, выступающем в Премьер-лиге, подчеркнули, что никаких оснований для ликвидации нет.

    «В ряде СМИ появилась информация о том, что по итогам проверки Счетной палаты Самарской области в ближайшее время клуб будет ликвидирован. Это не соответствует действительности. Счетная палата проводила проверку "Крыльев" за период с 2017 до начала 2019 года.

    Выявленные нарушения относятся к периоду прошлых лет. Люди, допустившие данные нарушения, больше в "Крыльях" не работают. Подобных нарушений в 2019 году клуб не допускал, что подтверждается в том числе и материалами проверки счетной палаты. За 2019 год "Крылья" ликвидировали задолженности по заработной плате перед персоналом и спортсменами, урегулировали претензии от поставщиков и провели работу по реструктуризации кредитов, полученных клубом в предыдущие годы.

  • «Крылья Советов» находятся на грани ликвидации из-за долгов
  • Читайте по теме

    • Стоимость чистых активов в 2019 году также выросла на 155,5 млн рублей. На сегодня никаких исков о банкротстве или ликвидации "Крыльев Советов" нет, для этого нет никаких оснований.

    Несмотря на то, что сегодня 1 апреля, считаем, что СМИ нужно профессиональнее относиться к своей работе и тщательно проверять публикуемую информацию. Если это была попытка пошутить, то она получилась очень неудачной», — говорится в заявлении на официальном сайте. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Возможное обнуление сезона. Какие рекорды могут исчезнуть
  • Вчера в 19:56
    •
  • Прогноз
  • Чем закончится РПЛ 2019/2020
  • 1.47
  • 10/04/2020 в 23:59
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отдаст ли «Манагуа» лидерство?
  • ФК «Манагуа» — «Реал Эстели». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Возьмет ли «Истиклол» очередной Суперкубок Таджикистана?
  • «Истиклол» — «Худжанд». Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
  • Кто быстрее оклемается после коронавируса: АПЛ, Бундеслига или Серия А?
  • Какой из футбольных турниров вернется раньше. Прогноз и ставки
  • 1.22
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Депортиво» — «Милан Футбол «Мы побежим отыгрываться с первых минут». Спасение «Депортиво» в сражении с «Миланом»Вспоминаем о поединке в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором «Депор» дома разнес красно-черных 19:510
  • 20:00
    • УЕФА попросил завершить внутренние соревнования до 3 августа
  • 18:23
    • Уимблдон-2020 отменен из-за коронавируса
  • 17:37
    • УЕФА отменил июньские матчи национальных сборных
    Мбаппе обещает занять место Роналду и Месси Футбол Роналду и Месси: кто их наследник?Футбол ожидает новых легенд 06:520
  • Экспресс дня

  • Выйдет ли «Юность» вперед в серии?
  • 2.88
    •
  • 22:21
    • Шипулин не рассматривает инициативу об отставке Драчева всерьез
  • 22:09
    • Дибала призвал всех быть осторожными и оставаться дома
  • 21:58
    • Медведев: «Зенит» ведет переговоры с командой о сокращении зарплаты
    Постер фильма «Гол» Футбол Сиди и смотри: 21 лучший фильм о спорте. Часть 1Подборка лучших спортивных фильмов, которая поможет не заскучать в самоизоляции 00:490
  • 17:08
    • Драчев отреагировал на письмо с призывом уйти в отставку
  • 14:39
    • «Крылья Советов» находятся на грани ликвидации из-за долгов
  • 14:23
    • Футболисты «Спартака» согласились на сокращение зарплаты
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.71
  • Прогноз на матч Чинандега — Хувентус Манагуа
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Окоталь — Халапа
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Депортиво Лас-Сабанас — Реал Мадрис
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Дирианген — Уолтер Феррети
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч ФК Манагуа — Реал Эстели
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Истиклол — Худжанд
  • Футбол
  • 04/04/2020 в 15:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Когда вернется футбол
  • Футбол
  • 07/04/2020 в 23:59
    •  1.50
  • Прогноз на матч Когда изобретут вакцину против коронавируса
  • Футбол
  • 07/04/2020 в 23:59
    •  1.22
  • Прогноз на матч Какой из футбольных турниров вернется раньше
  • Футбол
  • 10/04/2020 в 23:59
    •  1.47
  • Прогноз на матч Чем закончится РПЛ 2019/2020
  • Футбол
  • 10/04/2020 в 23:59
    •  1.55
  • Прогноз на матч Нурмагомедов — Фергюсон
  • Прочие
  • 19/04/2020 в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие