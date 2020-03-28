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    «Ювентус» договорился с игроками о сокращении зарплат

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    Туринский «Ювентус» сообщил, что договорился с игроками и тренерами о снижении зарплат в связи с приостановкой чемпионата из-за коронавируса.

    «Ювентус»
    «Ювентус»

    «Клуб достиг соглашения с игроками и тренерским штабом относительно их компенсаций за оставшуюся часть этого сезона.

    Соглашение предусматривает уменьшение компенсаций на сумму, равную ежемесячным выплатам за март, апрель, май и июнь 2020 года.

    В ближайшие недели договоренность с игроками и тренером будет оформлена, как того требуют правила.

    Экономические и финансовые последствия достигнутого соглашения положительны — [экономия] около 90 миллионов евро в финансовом году-2019/2020.

    В случае переноса матчей этого сезона, клуб проведет переговоры с игроками и тренером об условном увеличении компенсаций в соответствии с фактическим возобновлением и завершением турниров», — говорится в заявлении «Ювентуса». 0

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