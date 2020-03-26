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    Гилерме: Миранчук и Кокорин интересны европейским клубам

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    Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме рассказал, кто из российских футболистов может заиграть в европейских клубах.

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    «Смолов хотел себя проверить — считаю, он молодец, потому что не каждый может так выйти из зоны комфорта.

    Когда Миранчуки перейдут в Европу? Время еще есть. Надеюсь, что нескоро! Игрок должен хотеть, чувствовать момент. Думаю, на самом деле скоро это случится.

    Кто из игроков сборной России интересен европейским клубам? Алексей Миранчук, Кокорин», — сказал Гилерме в эфире YouTube-канала «КраСава».

    Отметим, что на данный момент чемпионат России приостановлен до 10 апреля из-за пандемии коронавируса. 0

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