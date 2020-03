, одним из владельцев которого является экс-лидер сборной Англии, внес поправки в свою эмблему на своих цифровых платформах, чтобы поддержать рекомендации по борьбе с распространением коронавируса.

Клуб пытается побудить людей держаться на расстоянии друг от друга, что кажется основным методом распространения вируса.

По этой причине две птицы, находящиеся на логотипе клуба, были отделены друг от друга. Ранее они держались друг за друга ногами.

We miss you and we want to see you 𝘀𝗼𝗼𝗻. For that to happen we all need to stay home, be smart and practice 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗱𝗶𝘀𝘁𝗮𝗻𝗰𝗶𝗻𝗴.