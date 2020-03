«Интер» отказал «Барселоне» в трансфере Лаутаро

Как сообщает журналист Николо Скира на своей странице в Twitter,отказалв трансфере

Сообщается, что «каталонцы» предлагали «нерадзурри» 70 млн евро и двух игроков. В сделку пытались включить Артуро Видаля и Нельсона Семеду. Таким образом, «черно-синие» дали понять, что хотят 111 млн евро, которые запрашивали ранее.

В 31 матче этого сезона аргентинец забил 16 голов и сделал 4 результативных передачи. Также он сыграл 17 матчей за сборную Аргентины и забил 9 голов.

#Barcelona want to sign #LautaroMartinez in summer. El Toro is the first choice of Bartomeu. #Inter have rejected first bid (€70M + Vidal and Semedo) and ask the payment of release clause. #Barça must pay €111M to acquire his signature. For Lautaro a wages of €10M a year. #FCB