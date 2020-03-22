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    Гризманн связывает свое будущее с «Барселоной»

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    Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн не планирует уходить из клуба в межсезонье, информирует Mundo Deportivo.

    Антуан Гризманн
    Антуан Гризманн

    По информации издания, француз по-прежнему мечтает выиграть Лигу чемпионов в составе «сине-гранатовых», поэтому хочет полностью отработать действующий контракт, рассчитанный до лета 2024 года.

    Руководство «Барселоны» тоже не спешит расставаться с Гризманном, несмотря на противоречивую информацию в СМИ. Антуан играет за каталонцев меньше года и ему лишь недавно исполнилось 29 лет, так что смысла в его продаже нет.

    Дополнительным аргументом в пользу того, что француз останется в «Барселоне», является тот факт, что именно Гризманн и Лионель Месси были выбраны руководством для фотосессии во время представления комплекта формы на следующий сезон.

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