Гризманн связывает свое будущее с «Барселоной»

Форвард «Барселоны»не планирует уходить из клуба в межсезонье, информирует Mundo Deportivo.

По информации издания, француз по-прежнему мечтает выиграть Лигу чемпионов в составе «сине-гранатовых», поэтому хочет полностью отработать действующий контракт, рассчитанный до лета 2024 года.

Руководство «Барселоны» тоже не спешит расставаться с Гризманном, несмотря на противоречивую информацию в СМИ. Антуан играет за каталонцев меньше года и ему лишь недавно исполнилось 29 лет, так что смысла в его продаже нет.

Дополнительным аргументом в пользу того, что француз останется в «Барселоне», является тот факт, что именно Гризманн и Лионель Месси были выбраны руководством для фотосессии во время представления комплекта формы на следующий сезон.

Ранее появилась новость о том, что «Барселона» готова продать Гризманна за 100 миллионов евро. 0