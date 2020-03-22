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    Из-за коронавируса «Аталанта» потеряла еще два сотрудника

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    Официальный сайт «Аталанты» сообщил о том, что руководство клуба простилось еще с двумя представителями «сине-черных».

    Пустой стадион «Аталанты»
    Пустой стадион «Аталанты»

    Сообщается, что от Covid-19 погибли Альбино Броньи и Северино Поссенти. Первый долгое время работал на разных должностях в тренерском штабе «Аталанты». Второй был массажистом клуба.

    Президент Антони Перкасси выразил соболезнования по поводу этого события.

    «Президент Антони Перкасси и вся семья "Аталанты" скорбят об ушедших из жизни Альбино Броньи и Северино Поссенти.

    Альбино Броньи более 30 лет проработал на разных должностях в тренерском коллективе молодежных и юношеских команд клуба. Северино Поссенти долгие годы работал массажистом. Его вклад помог "Аталанте" выиграть молодежный чемпионат Италии в 2005 году. Они были преданны своему делу и вкладывали душу в работу с нашими юными игроками», — пишет пресс-служба «Аталанты».

    Ранее умерли два тренера академии Энцо Марандо и Энцо Донини. 0

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