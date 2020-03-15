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    «Сочи» — «Краснодар»: стартовые составы команд

    «Сочи» — «Краснодар»: составы, онлайн, прогноз

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    Объявлены стартовые составы «Сочи» и «Краснодара» на матч 22-го тура российской Премьер-лиги.

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    «Сочи»: Джанаев, Заика, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Цаллагов, Мостовой, Нобоа, А. Заболотный, Кокорин.

    Запасные: Н. Заболотный, Калугин, Шакуро, Бурмистров, Полоз, Набиуллин, Лагатор, Бахтияров, Карапетян.

    «Краснодар»: Сафонов, Газинский, Петров, Мартынович, Рамирес, Тавареш, Олссон, Кайо, Ари, Вандерсон, Берг.

    Запасные: Синицын, Крицюк, Сорокин, Фьолусон, Уткин, Черников, Сулейманов.

    Поединок состоится сегодня, 15 марта, на стадионе «Фишт» в Сочи, начало — в 14:00 по мск.

    С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь. Следить за ходом игры — тут. 0

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