«Сочи» — «Краснодар»: составы, онлайн, прогноз

Александр Кокорин
ФК «Сочи»
«Сочи»: Джанаев, Заика, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Цаллагов, Мостовой, Нобоа, А. Заболотный, Кокорин.
Запасные: Н. Заболотный, Калугин, Шакуро, Бурмистров, Полоз, Набиуллин, Лагатор, Бахтияров, Карапетян.
«Краснодар»: Сафонов, Газинский, Петров, Мартынович, Рамирес, Тавареш, Олссон, Кайо, Ари, Вандерсон, Берг.
Запасные: Синицын, Крицюк, Сорокин, Фьолусон, Уткин, Черников, Сулейманов.
Поединок состоится сегодня, 15 марта, на стадионе «Фишт» в Сочи, начало — в 14:00 по мск.
С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь. Следить за ходом игры — тут. 0