«Сочи» — «Краснодар»: составы, онлайн, прогноз

Объявлены стартовые составына матч 22-го тура российской Премьер-лиги.

«Сочи»: Джанаев, Заика, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Цаллагов, Мостовой, Нобоа, А. Заболотный, Кокорин.

Запасные: Н. Заболотный, Калугин, Шакуро, Бурмистров, Полоз, Набиуллин, Лагатор, Бахтияров, Карапетян.

«Краснодар»: Сафонов, Газинский, Петров, Мартынович, Рамирес, Тавареш, Олссон, Кайо, Ари, Вандерсон, Берг.

Запасные: Синицын, Крицюк, Сорокин, Фьолусон, Уткин, Черников, Сулейманов.

Поединок состоится сегодня, 15 марта, на стадионе «Фишт» в Сочи, начало — в 14:00 по мск.

С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь. Следить за ходом игры — тут. 0