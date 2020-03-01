Евсеев: Если бы Беленов отбил и второй пенальти, «Краснодар» бил бы, пока не забьет

Главный тренер «Уфы»подвел итоги гостевого матча 20-го тура РПЛ против(0:2).

На 80-й минуте в ворота «Уфы» был назначен пенальти — мяч попал в руку Йокичу. Беленов парировал удар Ари с точки, но сделал это не по правилам, оставив две ноги перед линией ворот. Со второй попытки Ари реализовал пенальти.

«Когда "Краснодар" забил первый мяч, команда хозяев хорошо разыграла комбинацию, прошла проникающая передача, а мы недоглядели. Вратарь помог, а вот второй темп прозевали.

Второй мяч? Если бы Беленов отбил и второй пенальти, я думаю, что "Краснодар" бил бы еще до тех пор, пока не забил.

Первый тайм с нашей стороны был хороший, но "Краснодар" во втором тайме перестроился — у них и замены были, поменялась схема.

Поэтому так сложились обстоятельства, что мы пропустили. А кто пропускает, тот проигрывает», — сказал Евсеев в эфире телеканала «Матч Премьер». 0