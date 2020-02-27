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    Сарри: В первом тайме игроки «Ювентуса» продвигали мяч слишком медленно

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    Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри — о проигранном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лионом» (0:1).

    Маурицио Сарри
    Маурицио Сарри

    «Трудно объяснить, почему так произошло, но в первом тайме мы продвигали мяч слишком медленно. Естественно, соперник пытался прессинговать и даже забил.

    Второй тайм был лучше, но этого недостаточно для матча Лиги чемпионов. Не знаю почему, но я не могу донести до игроков важность быстрого перемещения мяча. Это фундаментальные основы. Мы будем продолжать работать над этим, и рано или поздно это дойдет до них.

    Вчера на тренировке мяч перемещался в два раза быстрее, чем сегодня вечером. Должно быть наоборот. В последнее время мы много чего делаем не так, как на тренировках. Я не могу понять, почему на тренировках мяч двигался в два раза быстрее по сравнению с сегодняшним матчем», — приводит слова Сарри Football Italia. 0

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