Сарри: В первом тайме игроки «Ювентуса» продвигали мяч слишком медленно

Главный тренер— о проигранном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с(0:1).

«Трудно объяснить, почему так произошло, но в первом тайме мы продвигали мяч слишком медленно. Естественно, соперник пытался прессинговать и даже забил.

Второй тайм был лучше, но этого недостаточно для матча Лиги чемпионов. Не знаю почему, но я не могу донести до игроков важность быстрого перемещения мяча. Это фундаментальные основы. Мы будем продолжать работать над этим, и рано или поздно это дойдет до них.

Вчера на тренировке мяч перемещался в два раза быстрее, чем сегодня вечером. Должно быть наоборот. В последнее время мы много чего делаем не так, как на тренировках. Я не могу понять, почему на тренировках мяч двигался в два раза быстрее по сравнению с сегодняшним матчем», — приводит слова Сарри Football Italia. 0