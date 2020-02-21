Морьентес: Смолов уже стал важным игроком для «Сельты»

Бывший нападающий «Реала» и сборной Испанииоценил игру российского нападающего Федора Смолова за

Россиянин принял участие в 3-х матчах чемпионата Испании и забил 1 гол. Он отличился во встрече с «Реалом» (2:2).

«Смолов уже стал важным игроком для "Сельты", но сейчас ему нужно привыкнуть к культуре и новой стране.

Думаю, если у него получится ассимилироваться, то прогресс не заставит себя долго ждать. Мое мнение — Смолов один из лучших нападающих России.

Twitter-аккаунт Ла Лиги назвал Смолова царем? Я помню царя Александра Мостового. Он внес большую лепту в испанский футбол. Для того чтобы достичь такого уровня, нужно много лет тренировок.

Сколько надо тренироваться Смолову, чтобы приблизиться к этому уровню? Для начала — каждый день. Вообще, эти игроки несравнимы, трудно вообще представить, что кто-то в "Сельте" достигнет уровня Мостового.

Но что касается фанатов, болельщики "Сельты" очень рады тому, что еще один русский игрок пришел к ним», — сказал Морьентес «Матч ТВ».

Напомним, что Смолов перешел в «Сельту» зимой 2020 года на правах аренды из «Локомотива». 30-летний форвард будет выступать за команду из Виго до конца текущего сезона. 0