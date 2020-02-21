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    Морьентес: Смолов уже стал важным игроком для «Сельты»

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    Бывший нападающий «Реала» и сборной Испании Фернандо Морьентес оценил игру российского нападающего Федора Смолова за «Сельту».

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    Россиянин принял участие в 3-х матчах чемпионата Испании и забил 1 гол. Он отличился во встрече с «Реалом» (2:2).

    «Смолов уже стал важным игроком для "Сельты", но сейчас ему нужно привыкнуть к культуре и новой стране.

    Думаю, если у него получится ассимилироваться, то прогресс не заставит себя долго ждать. Мое мнение — Смолов один из лучших нападающих России.

    Twitter-аккаунт Ла Лиги назвал Смолова царем? Я помню царя Александра Мостового. Он внес большую лепту в испанский футбол. Для того чтобы достичь такого уровня, нужно много лет тренировок.

    Сколько надо тренироваться Смолову, чтобы приблизиться к этому уровню? Для начала — каждый день. Вообще, эти игроки несравнимы, трудно вообще представить, что кто-то в "Сельте" достигнет уровня Мостового.

    Но что касается фанатов, болельщики "Сельты" очень рады тому, что еще один русский игрок пришел к ним», — сказал Морьентес «Матч ТВ».

    Напомним, что Смолов перешел в «Сельту» зимой 2020 года на правах аренды из «Локомотива». 30-летний форвард будет выступать за команду из Виго до конца текущего сезона. 0

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