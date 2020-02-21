ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Аталанта» в шаге от четвертьфинала Лиги чемпионовТоп-клубы Европы могут поучиться у «Аталанты»
  • 23:19
    • «Селтик» чуть не проиграл, выигрывая по ходу встречи
  • 23:10
    • «Клуж» и «Севилья» сильнейшего не выяснили
  • 23:01
    • Патрик и Коваленко принесли «Шахтеру» победу над «Бенфикой»
  • 22:54
    • «МЮ» сыграл вничью с «Брюгге» в 1/16 финала Лиги Европы
  • 22:54
    • «Аякс» проиграл «Хетафе» в Лиге Европы
    Все новости спорта

    Мендилибар: Не думаю, что у Месси бывают выходные. Этот засранец отдыхает во время матчей

    Футбол Примера (Ла Лига) Футбол Испании Барселона Эйбар Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Главный тренер «Эйбара» Хосе Мендилибар дал комментарий по поводу возможного отсутствия Лионеля Месси в матче Примеры 22 февраля.

    Хосе Мендилибар
    Хосе Мендилибар

    «Не думаю, что у него бывают выходные. Этот засранец отдыхает во время матчей. Он знает, когда включиться, а когда взять передышку. Если бы ему дали выходной, то было бы хуже — он бы смотрел матч с трибуны и устал еще больше.

    Однажды с "Осасуной" мы играли на "Камп Ноу" на Кубок Испании. Утром участие Месси было исключено — у него появились боли в животе и температура. После обеда он был вызван в состав и посажен на скамейку. Мы проигрывали 0:2, и он пошел разминаться. В итоге он вышел, забил два гола, и мы проиграли 0:4», — приводит слова Мендилибара Marca. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 11-17 февраля
  • 17/02/2020 в 21:08
    •
  • Прогноз
  • «Бетис» — «Мальорка»
  • 1.84
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько «Бавария» забьет аутсайдеру?
  • «Бавария» — «Падерборн». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • Наберет ли «Наполи» три очка в гостях у «Брешии»?
  • «Брешиа» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Забьет ли «Мальорка» на «Бенито Вильямарин»?
  • «Бетис» — «Мальорка». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Атлетико» обыграл «Ливерпуль» в первом матче Футбол ЛЧ. «Атлетико» переиграл «Ливерпуль», ПСЖ уступил «Боруссии»Результаты первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов Вчера в 01:000
  • 20:46
    • «Шахтер» объявил состав на матч с «Бенфикой»
  • 20:37
    • Тадич, Зиеш и Бабел сыграют с первых минут
  • 20:22
    • «Брюгге» и «Ман Юнайтед» объявили стартовые составы
    Диего Симеоне Футбол Слухи о закате эпохи Симеоне оказались преувеличеннымиРеакция СМИ на матч «Атлетико» — «Ливерпуль» 19/02/2020 в 18:380
  • Экспресс дня

  • «Бавария» не испытает трудностей с главным аутсайдером БЛ?
  • 3.09
    •
  • 00:30
    • Елисеев: Раньше я стрелял хуже, но быстрее, получалось то ноль, то три промаха
  • 00:24
    • Сульшер: Это была игра в непростых условиях
  • 00:16
    • Конте: Эриксен хорошо справился, но он может играть намного, намного лучше
    Давид де Хеа Футбол АПЛ. «Ливерпуль» победил «Норвич», «Челси» проиграл «МЮ», «МанСити» разобрался с «Вест Хэмом»Обзор матчей 26 тура АПЛ Вчера в 00:230
  • 20:13
    • Эриксен, Санчес и Мартинес в старте на матч с «Лудогорцем»
  • 19:35
    • «Автомобилист» дома обыграл «Сибирь»
  • 19:19
    • Драчев назвал вероятный состав сборной России на мужскую эстафету в Антхольце
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.65
  • Прогноз на матч Коламбус — Филадельфия
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Вашингтон — Монреаль
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Авангард — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ницца — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Бавария — Падерборн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Брешиа — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Метц — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.58
  • Прогноз на матч Дерби Каунти — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Бетис — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.09
  • Экспресс дня 21 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Уайлдер — Фьюри
  • Бокс
  • Послезавтра в 07:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие