Мендилибар: Не думаю, что у Месси бывают выходные. Этот засранец отдыхает во время матчей

Главный тренердал комментарий по поводу возможного отсутствияв матче Примеры 22 февраля.

«Не думаю, что у него бывают выходные. Этот засранец отдыхает во время матчей. Он знает, когда включиться, а когда взять передышку. Если бы ему дали выходной, то было бы хуже — он бы смотрел матч с трибуны и устал еще больше.

Однажды с "Осасуной" мы играли на "Камп Ноу" на Кубок Испании. Утром участие Месси было исключено — у него появились боли в животе и температура. После обеда он был вызван в состав и посажен на скамейку. Мы проигрывали 0:2, и он пошел разминаться. В итоге он вышел, забил два гола, и мы проиграли 0:4», — приводит слова Мендилибара Marca. 0