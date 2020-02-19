«Атлетико» при Симеоне больше всех отыграл «на ноль» в ЛЧ

Мадридский «Атлетико» обыграл «Ливерпуль» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Матрасники» провели 38 «сухих» поединков в главном евротурнире, начиная с 2011-го года, когда коллектив возглавил аргентинец Диего Симеоне. На данный момент «индейцы» являются лучшей командой по этому показателю, сообщает Opta.

Всего в главном еврокубке Симеоне с «Атлетико» провел 69 матчей, выиграв 39 из них и по 15 раз играл вничью и терпел поражения.

Если считать с лета 2011-го года, то вслед за «Атлетико» в данной номинации располагаются такие команды как «Барселона» и «Бавария» (по 36 «сухих» поединков). 0