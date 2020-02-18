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    Витсель: Во встрече с ПСЖ будет важен мощный напор

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    Полузащитник «Боруссии» Аксель Витсель поделился ожиданиями от противостояния с «Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Аксель Витсель
    Аксель Витсель

    «Уверен, Неймар завтра выйдет на поле. Он чрезвычайно опасен, но Мбаппе и Ди Мария тоже сильны, так что внимательным надо быть с каждым.

    В матче с "Айнтрахтом" [в пятницу] мы действовали гораздо более агрессивно. Предпринимали все возможное, чтобы побыстрее отобрать мяч, когда он доставался сопернику.

    Столь же мощный напор будет важен во встрече с ПСЖ», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    Матч «Боруссия» — ПСЖ пройдет 18 февраля на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Начало — в 23:00 по московскому времени. 0

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