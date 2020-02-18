Витсель: Во встрече с ПСЖ будет важен мощный напор

Полузащитник «Боруссии»поделился ожиданиями от противостояния св 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Уверен, Неймар завтра выйдет на поле. Он чрезвычайно опасен, но Мбаппе и Ди Мария тоже сильны, так что внимательным надо быть с каждым.

В матче с "Айнтрахтом" [в пятницу] мы действовали гораздо более агрессивно. Предпринимали все возможное, чтобы побыстрее отобрать мяч, когда он доставался сопернику.

Столь же мощный напор будет важен во встрече с ПСЖ», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

Матч «Боруссия» — ПСЖ пройдет 18 февраля на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Начало — в 23:00 по московскому времени. 0