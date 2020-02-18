Нагельсманн: Небольшой хаос «Лейпцигу» только на руку

Главный тренер «Лейпцига»поделился ожиданиями от выездного матча св 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я немного нервничаю перед каждым матчем. Но это точно не самый важный матч в истории нашего клуба. Мы хотим в четвертьфинал, но для начала нужно успешно сыграть первый поединок на выезде.

Девятого февраля в Мюнхене мы добились нулевой ничьей в матче с "Баварией". Тогда было видно, что небольшой хаос нам только на руку. Надеюсь увидеть его снова завтра вечером.

К Жозе Моуринью отношусь с колоссальным уважением. Он завоевал множество титулов и оказал огромное влияние на европейский футбол», — приводит слова Нагельсманна пресс-служба УЕФА. 0